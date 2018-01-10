Дэвид Бекхэм выпустил рекламу своего бренда. В ней футболист бреется под «Шо з-под дуба»

В сети появилась реклама косметического бренда футболиста Дэвида Бекхэма House 99. В ролике звучит песня «Шо з-под дуба» украинского коллектива «ДахаБраха». Помимо моделей в рекламе снялся и сам Бекхэм.

HOUSE 99 BY DAVID BECKHAM — HOME TO YOUR NEXT LOOK HOUSE 99

Эта же песня звучит во второй серии третьего сезона сериала «Фарго» — спин-оффа одноименного фильма братьев Коэнов.

«ДахаБраха» в «Фарго» Новое Время

Вот так композиция звучит в живом исполнении: