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Дэвид Бекхэм выпустил рекламу своего бренда. В ней футболист бреется под «Шо з-под дуба»

Meduza
11:19, 10 января 2018

В сети появилась реклама косметического бренда футболиста Дэвида Бекхэма House 99. В ролике звучит песня «Шо з-под дуба» украинского коллектива «ДахаБраха». Помимо моделей в рекламе снялся и сам Бекхэм.

HOUSE 99 BY DAVID BECKHAM — HOME TO YOUR NEXT LOOK
HOUSE 99

Эта же песня звучит во второй серии третьего сезона сериала «Фарго» — спин-оффа одноименного фильма братьев Коэнов.

«ДахаБраха» в «Фарго»
Новое Время

Вот так композиция звучит в живом исполнении:

DakhaBrakha — Sho Z-Pod Duba — Later… with Jools Holland — BBC Two
BBC
«ДахаБраха» — украинская группа, образованная в 2004 году. Коллектив возглавляет театральный режиссер и продюсер Владислав Троицкий, основавший киевский театр «Дах». «ДахаБраха» играет народную музыку, смешанную с электроникой. Сама группа называет свои песни «этнохаосом».
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