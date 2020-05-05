Писательница Джоан Роулинг и Wizarding World объявили о новом проекте, призванном принести мир Гарри Поттера тем, кто сейчас находится на изоляции из-за пандемии коронавируса. Начиная с 5 мая и до середины лета знаменитости будут каждую неделю читать по одной главе из книги «Гарри Поттер и философский камень».

Wizarding World

Одним из участников проекта стал писатель Стивен Фрай, ранее уже озвучивавший книги о Гарри Поттере. Также в нем участвуют футболист Дэвид Бекхэм, актер Эдди Редмэйн и актриса Клаудия Ким, снимавшиеся во франшизе «Фантастические твари», актриса Нома Думезвени, сыгравшая Гермиону в спектакле «Гарри Поттер и проклятое дитя», и Дакота Фаннинг («Однажды в… Голливуде»).

Первую главу книги «Мальчик, который выжил» прочитал Дэниел Рэдклифф, исполнитель роли Гарри Поттера в фильмах. Посмотреть видео с его участием можно по этой ссылке. Кроме того, на Spotify доступно аудио, где Рэдклифф читает первую главу.