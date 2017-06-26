Министр магии или узник Азкабана? Кем бы вы стали после Хогвартса: тест «Медузы»

Герои романов о Гарри Поттере учились не только драться на волшебных палочках и варить зелья — не менее важно в Хогвартсе было уметь делать моральный выбор в сложных ситуациях, часто никак не связанных с магией. «Медуза» предлагает вам поучаствовать в необычном Турнире трех волшебников, где знание заклинаний — не главное. В этом тесте нет правильных и неправильных ответов — выберите вариант поведения, который вам ближе, и узнайте, кем бы вы выросли, если бы вам довелось учиться в Хогвартсе.

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