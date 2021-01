Режиссеру Дэвиду Линчу исполнилось 75 лет. он почти каждый день рассказывает о погоде в Лос-Анджелесе на своем ютьюб-канале — и почти всегда упоминает «прекрасное синее небо и золотой солнечный свет», которые либо уже видны, либо обязательно появятся, как только облака или тучи рассеются. Из этих выпусков складывается целая история — и даже если вам не так уж важно знать, тепло ли сегодня в Калифорнии, советуем смотреть прогнозы Линча, хотя бы потому что это загадочное зрелище. Мы выбрали несколько интересных выпусков!

11 мая 2020 года. Первый выпуск

Доброе утро. Сегодня 11 мая 2020 года. Понедельник. Этим утром в Лос-Анджелесе облачно и туманно. Около 17 градусов по Цельсию. Скоро все это должно исчезнуть, мы все увидим солнце, и будет 17 градусов. Хорошего дня!

2 июня 2020 года. Дэвид Линч ушел

Спустя месяц вещания Линч не пришел на прогноз.

3 июня 2020 года. Black Lives Matter

Доброе утро. Сегодня 3 июня 2020 года. Среда. Сегодня в Лос-Анджелесе прекрасное синее небо, немного перистых облаков, скоро выйдет золотое солнце. Очень спокойно. Сейчас где-то 65 градусов по Фаренгейту, 18 градусов по Цельсию, но температура должна подняться где-то до 26 градусов. Будет солнечно. Всем хорошего дня!

Что было 3 июня 2020 года Во всем мире протестуют против полицейского насилия и расизма. Фотографии из Парижа, Лондона, Сиднея и других городов

6 июня 2020 года. Высадка в Нормандии

Доброе утро. Сегодня 6 июня 2020 года. Суббота. В Лос-Анджелесе сначала было очень облачно, но сейчас видно голубое небо, надеюсь, будет еще больше золотого солнечного света. Очень спокойно. Прохладно, 61 градус по Фаренгейту, 16 градусов Цельсия. Температура поднимется до 70 градусов и 21 соответственно. Надеюсь, будет солнце.

В этот день, 6 июня 1944 года, был День Д. Это была высадка в Нормандии, северное побережье Франции. В этой операции участвовали миллион — я читал! — один миллион и 527 тысяч солдат. Это огромное количество. Однажды мне приснилось, что я был убит в Нормандии в этот день. Я был немецким солдатом 16 лет. Гитлер призывал на службу совсем юных мальчиков. Моей матери было так грустно, когда я уходил. Во сне я шел далеко-далеко от пляжей. Было очень туманно, облачно и серо. Я взобрался на возвышение, у меня была винтовка. И внизу был американский солдат. Он развернулся и выстрелил в меня из автомата — и попал прямо в живот. Я выронил винтовку, схватился за живот и почувствовал, что скоро пойдет теплая кровь. Следующее, что я понял, мне стало очень-очень жарко. Потом я понял, что я упал на колени. А потом все исчезло.

29 июля 2020 года. Банка

Доброе утро! Сегодня 29 июля 2020 года. Среда. Те из вас, кто воспринимают этот прогноз только в формате аудио, не узнают, что я сейчас держу банку. Зачем она нужна? Почему я ее так раскрасил? Сегодня в Лос-Анджелесе облачно и туман. Но скоро все рассеется. Сейчас очень спокойно. Около 54 градусов по Фаренгейту, 14 по Цельсию. Температура поднимется до 27 градусов по Цельсию. Когда эта серость рассеется, мы должны увидеть очень красивый день с голубым небом и золотым солнечным светом. Всем хорошего дня!

И зачем же нужна банка? Это другая рубрика на ютьюб-канале Дэвида Линча. С 17 августа он каждый день выбирает число дня — достает из банки пронумерованный шарик. TODAYʼS NUMBER IS… 8/17/20 DAVID LYNCH THEATER 25 ноября, в день смерти Диего Марадоны, он случайно достал из банки номер 10. Это был игровой номер футболиста. TODAYʼS NUMBER IS… 11/25/20 DAVID LYNCH THEATER

21 августа 2020 года. Линч надевает очки, потому что будущее слишком яркое

Доброе утро. Сегодня 21 августа 2020 года. И опять пятница. В Лос-Анджелесе низкие облака и немного тумана, хотя сейчас уже все немного рассеивается. Очень спокойно. Около 70 градусов по Фаренгейту, 21 градус Цельсия. Я надел темные очки сегодня, потому что вижу будущее, и оно выглядит очень ярким. Температура поднимется до 90 градусов, это около 32 градусов по Цельсию. Возможно, будут облака, но надеюсь, также мы увидим голубое небо и золотой солнечный свет. Всем хорошего дня!

13 сентября 2020 года. Список хороших вещей

Доброе утро. Сегодня 13 сентября 2020 года. Воскресенье. В Лос-Анджелесе серое небо. Сейчас очень спокойно. 60 градусов по Фаренгейту, 16 по Цельсию. Сегодня я составляю список всех хороших вещей, происходящих в мире. (Показывает пустой лист.) И я все еще над ним думаю. Температура поднимется до 82 градусов по Фаренгейту и 27 по Цельсию. Похоже, серое небо будет весь день. Никакого голубого неба и золотого света. Всем хорошего дня!

18 октября 2020 года. «Просто посижу тут с вами»

Доброе утро. Сегодня 18 октября 2020 года. Воскресенье. В Лос-Анджелесе серые облака. Очень спокойно. 63 градуса по Фаренгейту, 17 по Цельсию. Сегодня, кажется, будет хорошо просто немного с вами посидеть тут. (Минуту молчит.) Скоро облака исчезнут и температура поднимется до 80 градусов по Фаренгейту и 26 по Цельсию. И хорошо бы нам увидеть синее небо и золотой солнечный свет. Всем хорошего дня!

3 ноября 2020 года. Come Together

Доброе утро. Сегодня 3 ноября 2020 года. Вторник. В Лос-Анджелесе туманно. Но я вижу нашу подругу Луну, висящую в небе. Утром дул легкий ветер. 57 градусов по Фаренгейту, 13 по Цельсию. Сегодня я только и делал, что думал о песне The Beatles «Come Together» («Пойдем вместе»). Сейчас 75 градусов по Фаренгейту, 24 по Цельсию. Похоже, будет облачно весь день. Но позже мы, возможно, увидим голубое небо и золотой свет. Всем хорошего дня!

Спецвыпуск

И сейчас специальное сообщение. С днем рождения, Сабрина!

6 декабря 2020 года. Воспоминание

Доброе утро. Сегодня 6 декабря 2020 года. Воскресенье. Ясное утро. Очень спокойно. 48 градусов по Фаренгейту, 9 градусов Цельсия. Этим утром я вспоминал, как стоял и смотрел на красивое здание, это было в 1954 году. Это было в кампусе Дьюкского университета в Северной Каролине. Смотря на это красивое здание, чувствуя его настроение, я слышал песню, играющую по радио. Это была песня «Three Coins in the Fountain». Думаю, ее исполняла группа The Four Aces, но не уверен. И та музыка слилась с тем зданием — и это стало воспоминанием, которое застряло во мне. Это была музыка, которая постоянно звучала по радио в 1954 году. Но вскоре все изменилось. Температура поднимется до 75 градусов по Фаренгейту и 24 градусов по Цельсию. И похоже, мы увидим голубое небо и золотое солнце. Всем хорошего дня!

Над чем Дэвид работает сегодня?

Если прогноза погоды вам мало, посмотрите другую рубрику — «Над чем Дэвид работает сегодня?». Например, в этом выпуске он делает подставку под телефон. Но в итоге заключает, что подставка, купленная в магазине, была бы лучше.

