Дэвид Линч опубликовал странное видео, где он зачитывает прогноз погоды. И не первый раз! Мы не знаем, что это значит. Никто не знает

Режиссер Дэвид Линч на карантине завел ютьюб-канал под названием «David Lynch Theater» и выложил туда всего одно видео. На нем он зачитывает прогноз погоды в Лос-Анджелесе.

Weather Report 5/11/20 DAVID LYNCH THEATER

На видео «Weather Report 5/11/20», которое длится всего полминуты, Линч сообщил зрителям о небольшом тумане, а в конце ролика пожелав всем хорошего дня.

Подписчики канала стали гадать, будет ли «Прогноз погоды» от Дэвида Линча выходить регулярно. Дело в том, что это уже не первый такой ролик от Линча. С 2005 по 2010 годы режиссер записал несколько видео с прогнозом погоды в Лос-Анджелесе, которые также длятся не дольше минуты.

Все видео сняты с одного ракурса в мастерской Линча. На одном из роликов он вовсе появляется с воздушным шаром на месте лица, на других же фигурируют загадочный перевернутый цветочный горшок со знаком вопроса или же перевернутая кружка. Во многих видео, отмечают фанаты, звучит одна и та же фраза «приглушенное золотое солнце».

10.7.08 David Lynchʼs Daily Weather Report Jason Cryer

Существует архив таких видео, однако Линч никогда не объяснял, что это за проект.