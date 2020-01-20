На Netflix вышла короткометражка Дэвида Линча. Режиссер допрашивает говорящую обезьяну, подозреваемую в убийстве (!)

Видеосервис Netflix выпустил короткометражный фильм Дэвида Линча под названием «Что сделал Джек?».

Это 17-минутная черно-белая картина, снятая в стиле нуар. В ней режиссер играет роль детектива и допрашивает говорящую обезьяну по имени Джек, подозреваемую в убийстве.

Фильм был снят еще в 2016 году, но раньше был недоступен для легального онлайн-просмотра. Теперь его можно посмотреть в том числе с русскими субтитрами.

Неизвестно, связаны ли эти два события, но короткометражка вышла на Netflix в день рождения Линча — 20 января режиссеру исполнилось 74 года.