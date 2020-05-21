Дэвид Линч выложил анимационный фильм «Пожар» Там все горит, есть летающие глаза и руки, а еще бегают люди-олени. Классика!

Режиссер Дэвид Линч опубликовал в своем ютьюб-канале David Lynch Theater 10-минутный анимационный фильм Fire (Pozar) («Пожар»). Это работа 2015 года, которую Линч показывал на нескольких выставках — она впервые появилась в свободном доступе.

DAVID LYNCH THEATER

Автор использованных для анимации рисунков — сам Дэвид Линч. Музыку к фильму написал Марек Жебровский, с которым режиссер в 2007 году выпустил альбом «Polish Night Music». Аниматором выступила Норико Миякава.

Пересказать сюжет фильма непросто. Начинается он с того, что некий человек зажигает спичку. Затем показывают дом и дерево. Из появившегося на небе солнца на землю спускается дух с человеческим лицом. Из его глаз растут руки, а из этих рук — глаза. Потом начинается черный дождь. Дом и дерево загораются. Затем появляется лицо, в глазу которого виден пожар. Потом еще одно, белое, оно плачет, закрыв глаза руками. Потом экран заполняют олени на длинных ногах — у них человеческие тела. Конец!

Дэвид Линч начал вести свой ютьюб-канал в середине мая. Кроме «Пожара» там можно увидеть ежедневный прогноз погоды от режиссера.