Продолжение (без мемов) Суд в отделе полиции в Химках посадил Алексея Навального на 30 суток

Алексей Навальный только-только вернулся в Россию, а приключения преследуют его одно за другим. Сначала самолет, в котором он летел, в последний момент отправили на посадку в Шереметьево, а не во Внуково (где его ждали сторонники и журналисты). Затем политика задержали и всю ночь не пускали к нему адвокатов.

А днем 18 января его внезапно привели на заседание , который рассмотрел вопрос о продлении срока задержания Навального — это заседание проходило прямо в отделе полиции в Химках!

То, что Навального будут судить прямо в отделе полиции, стало для самого политика большим сюрпризом

«Лицо Навального, когда он узнал, что он попал на заседание суда, а не на встречу со своими адвокатами»

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Журналисты также обратили внимание на оформление кабинета, в котором судят Навального