шапито
Это суд на пеньках… Ой, то есть прямо в отделении полиции — персональный сервис для Алексея Навального. Ситуация дикая, но мемы смешные
Источник: Meduza
Алексей Навальный только-только вернулся в Россию, а приключения преследуют его одно за другим. Сначала самолет, в котором он летел, в последний момент отправили на посадку в Шереметьево, а не во Внуково (где его ждали сторонники и журналисты). Затем политика задержали и всю ночь не пускали к нему адвокатов.
А днем 18 января его внезапно привели на заседание суда, который рассмотрел вопрос о продлении срока задержания Навального — это заседание проходило прямо в отделе полиции в Химках!