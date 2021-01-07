Кот-почтальон скрасил карантин хозяевам: подружил их с соседями, приносил рецепты и рекомендации, чего бы посмотреть

Англичанин Зак Кинг и его девушка Ольга Шипунова стали друзьями по переписке с одним из своих соседей. Все благодаря их годовалому коту Билли. Вот он, знакомьтесь:

«Мой кот Билли в 2020 году стал почтальоном. Тред»

Однажды Ольга заметила, что Билли вернулся домой с запиской.

«Несколько месяцев назад Билли пришел домой с запиской. Она была скручена, завернута в пищевую пленку и прикреплена к ошейнику проволокой»

Ваш кот любит приходить к нам, когда гуляет. Он садится у двери и мяукает, чтобы его пустили. Кот очень смешной, мы его обожаем! Понятия не имеем, откуда он приходит. Как его зовут? Мы зовем его Билли :)

Ваши дружелюбные соседи.

Невероятно, но соседи точно угадали имя кота! 🙀 Ольга сообщила об этом в ответной записке — и заодно попросила хорошенько почесать Билли подбородок. Так соседи начали обмениваться корреспонденцией, а кот стал настоящим почтальоном.

Ольга и Зак и их неизвестный адресат обменивались кулинарными рецептами: как вам, например, идея смешать пасту васаби с картофельным пюре (чтооо?!)

«Мы делились рецептами. Я настоятельно рекомендую пюре с васаби»

Был, впрочем, и менее спорный рецепт «самого невероятного» хумуса. Секретные ингредиенты такие: мисо-паста с добавлением ячменя (ложка с горкой) и чуть-чуть трюфельного масла.

Вскоре благодаря соседям у Билли появилась своя маленькая почтовая сумка! Вы только посмотрите на эту прелесть ❤️

«Вот теперь он действительно выглядит как подобает»

Так, что тут у нас дальше? Рецепт рагу из кальмаров и рекомендации, чего бы посмотреть — на «Медузе», кстати, выходит такой подкаст.

«Найти друга по переписке, который так же, как и ты, любит готовить и смотреть сериалы = удача»

Итак, соседи советуют:

Кулинарную передачу «The Chef Show» с Джоном Фавро

Канадский комедийный сериал «Шиттс Крик» (Семь премий «Эмми», между прочим — так написано в записке. Но вообще-то девять)

Французский сериал «Десять процентов» (на Netflix он называется «Call My Agent!»)

Импровизационное шоу «Миддлдитч и Шварц» с комиками Томасом Миддлдитчем из «Кремниевой долины» и Беном Шварцем

А еще сериалы «Политик», «Половое воспитание», «Мастер на все руки» с Азизом Ансари, «Темное дитя» (тоже канадское шоу) и документальный фильм «Мой учитель-осьминог». Все с Netflix.

Билли, как говорится, сложа руки не сидел.

«Билли потерял свою почтовую сумку в виде сердечка — так что нам пришлось сесть и серьезно поговорить о его работе»

Зак признается, что эта переписка помогла ему немного скрасить время карантина — особенно зимой. «Последние месяцы года действительно не очень хорошо сказались на мне. Мне не хватает слов, чтобы отблагодарить мою девушку Ольгу, семью, друзей и маленького Билли», — пишет Зак.