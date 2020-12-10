Русский кот Иван эмигрировал в Англию. Как, с кем и когда он туда попал — никто не знает, но всем очень интересно
В английском Саутгемптоне нашли дружелюбного русского кота Ивана — никто не знает, откуда он тут взялся и где его хозяева.
Кота около пяти месяцев подкармливали местные жители. Животное наведывалось в их сад и отсыпалось в укромном месте. В дом Ивана не пускали из-за других кошек. Ближе к зиме хозяева дома испугались, что Иван замерзнет, и потому обратились за помощью в центр по защите кошек.
В центре животному просканировали чип: выяснилось, что коту около трех лет. Он из России, за что британцы и прозвали его Иваном. Правда, актуальный адрес и другую информацию владельцы почему-то не указали, так что это не слишком помогло.
Из центра по защите кошек Ивана отправили в приют. Там его привили от бешенства и на всякий случай посадили на карантин. Тем временем сотрудники приюта продолжают ломать голову над загадочным происхождением кота. По одной из теорий, хозяева могли переехать с ним из России, где его свободно выпускали гулять. Однако после переезда в Англию кот запутался и не смог вернуться в новый дом.
Тем не менее в приюте и центре помощи кошкам надеются отыскать законных хозяев Ивана. Если этого не случится, кота пристроят в другой дом.