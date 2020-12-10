В английском Саутгемптоне нашли дружелюбного русского кота Ивана — никто не знает, откуда он тут взялся и где его хозяева.

Кота около пяти месяцев подкармливали местные жители. Животное наведывалось в их сад и отсыпалось в укромном месте. В дом Ивана не пускали из-за других кошек. Ближе к зиме хозяева дома испугались, что Иван замерзнет, и потому обратились за помощью в центр по защите кошек.

В центре животному просканировали чип: выяснилось, что коту около трех лет. Он из России, за что британцы и прозвали его Иваном. Правда, актуальный адрес и другую информацию владельцы почему-то не указали, так что это не слишком помогло.

Из центра по защите кошек Ивана отправили в приют. Там его привили от бешенства и на всякий случай посадили на карантин. Тем временем сотрудники приюта продолжают ломать голову над загадочным происхождением кота. По одной из теорий, хозяева могли переехать с ним из России, где его свободно выпускали гулять. Однако после переезда в Англию кот запутался и не смог вернуться в новый дом.

Тем не менее в приюте и центре помощи кошкам надеются отыскать законных хозяев Ивана. Если этого не случится, кота пристроят в другой дом.

О, сэр, да вы из Англии ☕

Кот Олли научился заваривать чай с кошачьей мятой. Сейчас и вас научит

О, сэр, да вы из Англии ☕

Кот Олли научился заваривать чай с кошачьей мятой. Сейчас и вас научит