Кот Олли научился заваривать чай с кошачьей мятой. Сейчас и вас научит

Хозяйка рыжего кота по кличке Олли все гадала: зачем животное кладет игрушки в миску с водой? Это случалось не раз и не два, то есть Олли явно чего-то добивался. Вкуснее ему так, что ли? Как оказалось — да, вкуснее!

Однажды хозяйка заметила, что из-за игрушки вода в миске приобрела желтоватый цвет. Все из-за кошачьей мяты в составе игрушки. То есть Олли, как предполагает хозяйка, таким образом пытался заварить себе мятный чай.

В комментариях шутят, что игрушку не стоило доставать так рано — она должна была настояться не менее трех минут. И вообще, с такой смекалкой Олли в следующий раз может сварить самогон, а никто и не заметит.