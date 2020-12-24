История, от которой сперва становится грустно, а потом радостно (нужно только дочитать до конца!).

21 декабря в Ульяновске спасли черно-белого кота, которого выбросили в мусор. Сотрудник мусоросортировочного комплекса достал животное из завязанного мешка за несколько мгновений до того, как кот попал в .

Внимание на сотрудника, который стоит вторым справа.

Федор Федоров

Сортировщик Михаил Тукаш, спасший кота, рассказал, что взял мешок в руки, чтобы проверить, есть ли там металл — это входит в его обязанности.

Взяв пакет, я почувствовал что-то мягкое внутри. Только слегка надрезал мешок — вижу — на меня смотрят глаза! Удивился, сделал разрез побольше и достал кота. Что удивительно, кот не мяукал, в мешке никто не шевелился. И тут достал живую животинку! Котик оказался ухоженным, чистеньким, видно было, что он не бездомный, а домашний.

Сперва кот поселился прямо на предприятии, а 23 декабря переехал в министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области. Глава ведомства Гульнара Рахматулина рассказала, что отныне все сотрудники министерства будут нести за него ответственность. «Живет котик непосредственно в министерстве, в основном в приемной», — рассказали в ведомстве.

Министерство стало новым рабочим местом кота. Специально для него учредили неофициальную должность заместителя министра природы и цикличной экономики региона по охране животного мира. В паблике министерства в ВК объявили конкурс на лучшее имя для кота (итоги пока не объявили).

Министерство вручило спасителю кота Михаилу Тукашу и его начальнику благодарственное письмо «за добросовестный труд и вклад в сохранение животного мира». Кроме того, руководство предприятия пообещало вручить Тукашу денежную премию.

Прежние владельцы кота так и не вышли на связь.