В Ессентуках четыре кошки два года жили в запертой квартире после смерти хозяйки. Соседи кормили их через щель в двери. Наконец кошек спасли!

В Ессентуках спасли четырех кошек, которые два года жили одни в запертой квартире после того, как их хозяйка умерла. Об этом сообщает государственная жилищная инспекция Ставропольского края, участвовавшая в освобождении животных.

Кошки жили в квартире дома 35 на Вокзальной улице. Раньше недвижимостью владела одинокая пожилая женщина. После ее смерти новый собственник квартиры перестал следить за жилищем и отказался забрать животных. Последние два года жильцы дома кормили кошек, просовывая еду в дыру под дверью. Соседи жаловались на неприятный запах, доносившийся из квартиры, но не могли ничего поделать без согласия собственника.

Недавно жильцы дома написали в инстаграме губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову и рассказали ему о кошках, запертых в квартире. Информацию передали жилищной инспекции, а та организовала спасательную операцию. 24 августа в дом прибыли представители разных государственных органов, в том числе прокуратуры и МВД. Участковый нашел собственника квартиры и уговорил его приехать. В его присутствии сотрудники МЧС вскрыли квартиру, которая, судя по видеозаписям, была сильно захламлена.

Внутри квартиры нашли четырех кошек, которых передали волонтерам приюта «Лучший друг». Кошек сняли на видео во время перевозки из Ессентуков в Ставрополь, где расположен приют. Волонтер, сопровождавшая животных, рассказала, что ожидала увидеть истощенных кошек: «Я думала, мы трупы поднимем, а тут не трупы».