Кот на диете требует еды с помощью мини-пианино. Ну или просто орет

Дома у певицы Кейт Никс из Филадельфии живет кот по кличке Уинслоу. Каждый раз, когда животное хочет привлечь к себе внимание, оно подходит к мини-пианино и начинает настойчиво бить лапой по клавишам. Недавно Уинслоу посадили на диету, теперь он получает сухой корм порционно. Ему это не очень нравится, поэтому кот стал устраивать концерты в несколько раз чаще.

Вот как выглядит типичный диалог с Уинслоу

Уинслоу: недовольно бьет по клавишам пианино.

Хозяйка: «Пора ужинать?»

Уинслоу: «Мяу!»

Хозяйка: «Во сколько ужин?»

Уинслоу: «Мяу!!»

Хозяйка: «Не сейчас».

Уинслоу: «Мяу!!!»

Хозяйка: «Придется подождать».

Уинслоу: продолжает требовательно стучать лапой по клавишам пианино.

Уинслоу настолько любит поесть, что хозяйка написала об этом песню и сняла клип с его участием. Да-да, у кота есть свой СИНГЛ. В тексте песни утверждается, что кот «орет каждый день». А еще в клипе можно увидеть, как он лезет в холодильник. Важно: в одном из моментов Уинслоу недурно подыграл хозяйке на пианино.