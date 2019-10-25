Ленивую кошку по кличке Шлакоблок привели на беговую дорожку. Вместо упражнений она стала делать бяк-бяк лапкой 🐾🐱

Кошке по кличке Шлакоблок из штата Вашингтон назначили специальную программу, которая поможет ей снизить вес. Программа включает упражнения на специальной беговой дорожке. Вот только работающие со Шлакоблоком ветеринары не учли лень и хитрость животного. Кошка просто уселась в углу контейнера, где ее ничто не тревожит, и начала двигать одной (одной!!) лапой. Теперь для Шлакоблока нужно придумывать другие тренировки, в которых нельзя будет так просто схалтурить.

ViralHog

К слову, за тем, как проходят занятия Шлакоблока, можно следить в инстаграме клиники, в которой она проходит лечение.