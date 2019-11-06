На-на, получи четыре удара хвостом! Кошка прервала интервью серьезного полицейского

Что может пойти не так во время интервью? Да что угодно — например, на вас может прыгнуть кошка, которой внезапно захотелось ласки. Полицейский, ставший героем вирусного ролика, с серьезным видом разговаривал с журналистами. В этот момент его «атаковала» кошка. Животное запрыгнуло полицейскому на руку, а после перебралось на плечи и четыре раза ударило его хвостом.

Герой видео улыбнулся, с невозмутимым видом поздоровался с кошкой и помог той спрыгнуть на дорогу. Члены съемочной группы пошутили, что засняли нападение на представителя порядка. Судя по всему, игривое животное это не остановило. Ролик заканчивается тем, что кошка возвращается к своему новому другу — вероятно, чтобы совершить новый прыжок и наконец усесться там, где ей удобно. Чем закончилась эта встреча мы, увы, вряд ли уже узнаем.