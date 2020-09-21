Сериалы «Наследники», «Хранители» и «Шиттс Крик» стали триумфаторами «Эмми»

«Наследники» канала HBO стали лучшим драматическим сериалом на 72-й церемонии вручения телевизионной премии «Эмми». Она прошла в Лос-Анджелесе в онлайн-формате из-за пандемии.

Всего «Наследники» получили семь статуэток «Эмми».

Лучшим драматическим актером стал Джереми Стронг («Наследники»), актрисой — Зендея («Эйфория»).

Лучшим мини-сериалом признали «Хранителей». Это шоу лидировало по числу номинаций и стало лидером по числу наград, собрав 11 статуэток «Эмми», — в том числе за лучшую женскую роль в мини-сериале или телефильме. Ее получила Реджина Кинг.

Лучшим комедийным сериалом стал «Шиттс Крик». Исполнители главных ролей в нем Юджин Леви и Кэтрин ОʼХара признаны лучшими комедийными актером и актрисой. Всего у «Шиттс Крик» девять наград. Шоу заняло второе место по числу статуэток «Эмми».

В номинации «Лучший телевизионный фильм» победила драма «Безупречный».

Среди производителей сериалов больше всего наград собрал канал HBO — его шоу победили в 30 номинациях. На втором месте стриминговый сервис Netflix, чьи проекты получили 21 статуэтку «Эмми» при рекордных 160 номинациях.