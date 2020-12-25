Режиссер Роберт Родригес сыграл соло на гитаре для малыша Йоды. Малыш в восторге!

Ничего необычного, просто режиссер Роберт Родригес («От заката до рассвета», «Дети шпионов») играет на гитаре для кукольного малыша Йоды. А тот качает головой, трясет ушами и щурится от удовольствия!

«Рождественский подарок для всех, кто спрашивал: каково это, тусоваться с малышом Йодой на съемочной площадке „Мандалорца“, а именно — эпизода под названием „Трагедия“. Посмотрите #DisneyGallery, чтобы увидеть еще больше кадров со съемок!»

Роберт Родригес — режиссер «Трагедии», шестой серии второго сезона «Мандалорца». Кроме того, Родригеса назначили исполнительным продюсером еще одного сериала во вселенной «Звездных войн», про охотника за головами Бобу Фетта.