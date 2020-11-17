Мы: сидим дома весь год. Малыш Йода: пакует вещи и летит в космос на корабле Crew Dragon. Снова мы: завидуем…

Малыш Йода из сериала «Мандалорец» прибыл на Международную космическую станцию (МКС). Он прилетел на корабле Crew Dragon в компании четверых астронавтов. Это первый регулярный пилотируемый полет по контракту NASA и компании Илона Маска SpaceX.

Малыш Йода в космосе VideoFromSpace

Игрушку малыша Йоды астронавты взяли с собой, чтобы определить момент, когда корабль выйдет на орбиту и достигнет микрогравитации. В ролике, снятом внутри Crew Dragon, можно увидеть, как малыш Йода летает по кабине и иногда врезается в людей.

Вообще астронавты часто берут с собой в полет игрушки для определения нулевой гравитации — некоторые из этих игрушек выбирают дети. С малышом Йодой члены корабля явно не прогадали: судя по «Мандалорцу», опыта в космических полетах ему не занимать!

Crew Dragon отправился к МКС Meduza