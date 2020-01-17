«Гордый дедушка»: создатель «Звездных войн» Джордж Лукас подержал на руках малыша Йоду

Малыш Йода из сериала «Мандалорец» стал одним из ключевых мемов 2019 года. Он включал музыку в корабле своего опекуна-мандалорца, его крестили священники из тиктока. В конце концов, в честь малыша придумали коктейль, где для глаз использовали вишню, а для ушей — лайм. Теперь вот герой наконец-то повстречал отца «Звездных войн» Джорджа Лукаса.

Их совместную фотографию выложил шоураннер «Мандалорца» Джон Фавро. На довольно размытом фото Лукас с задумчивым видом держит на руках куклу малыша Йоды, которая, по словам Фавро, стоит пять миллионов долларов. В комментариях Лукаса уже называют «гордым дедушкой».

Шоураннер не уточнил, когда именно сделан этот снимок — во время съемок первого сезона «Мандалорца» (Лукас приезжал на площадку) или уже во время съемок второго, который выйдет осенью 2020-го. Остается только догадываться, что Лукас думает о сериале — публично он ничего не комментировал. Но по крайней мере у нас есть его снимок с малышом Йодой!