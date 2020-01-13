Внимание! Небольшие спойлеры к финалу «Мандалорца».

Пока зрители восторгаются малышом Йодой, актерам сериала «Мандалорец» приходится его бить. Речь идет о сцене из финала первого сезона шоу. По сюжету штурмовики, завладевшие малышом, пытаются его утихомирить. И так как солдаты Империи никогда не блистали умом (или меткостью), то успокаивают его ударами по сумке, в которой лежит малыш.

Сцена из сериала Zqppy

Бить малыша пришлось актеру Адаму Палли, приятелю шоураннера сериала Джона Фавро. Мало того, что жестокость его персонажа осудили зрители, так еще и сам Палли получил небольшой выговор от Фавро. Дело в том, что в первом же дубле актер перестарался и слишком сильно ударил куклу. После чего к Палли подошел наблюдавший за съемками Фавро и предупредил, что кукла малыша Йоды стоит около пяти миллионов долларов. Стукнуть ее, конечно, нужно, но так, чтобы она осталась цела. Шоураннер посоветовал приятелю «иметь это в виду». Следующие дубли у Палли сразу как-то не задались: он настолько переволновался, что в итоге три раза промахнулся по кукле малыша.

Впрочем, это еще не самое жуткое, что случалось с персонажем. Лицензированные игрушки малыша Йоды до сих пор не поступили в продажу. Поэтому некоторые делают их сами: засовывают и плавят в микроволновке фигурки старого Йоды. Повторять это, разумеется, не стоит. На малыша получившаяся пластмассовая жижа тоже не слишком похожа.

Йоду плавят в микроволновке Jimmy Kimmel Live