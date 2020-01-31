Что может быть лучше малыша Йоды? Только ваш собственный малыш Йода

Компания Sideshow представила полноразмерную фигурку малыша Йоды из сериала «Мандалорец». Ее рост составляет около 42 сантиметров. Малыш одет в тряпичную робу. В лапке он зажимает набалдашник, скрученный с одного из рычагов корабля своего космического папы-мандалорца — малыш Йода играл с ней в сериале. На голове, как и положено, у него пух. Фигурка стоит 350 долларов, то есть приблизительно 22 тысячи рублей.

На сайте Sideshow уже можно оформить предзаказ на малыша Йоду. Саму фигурку планируют выпустить в промежуток с августа по октябрь 2020-го.

Ранее Sideshow показала, как примерно будут выглядеть их фигурки других персонажей сериала — самого мандалорца и дроида-наемника IG-11.