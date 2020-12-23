«Консольные войны закончились», — объявили представители KFC Gaming, подразделения сети ресторанов KFC, представляя свой новый продукт — игровую консоль KFConsole. Ее главная особенность — запатентованное «Отделение для курицы» (Chicken Chamber). Вот как эту особенность описывают в KFC Gaming:

Используя системы естественного тепла и воздушного потока, теперь вы можете сосредоточиться на игровом процессе и наслаждаться горячей, хрустящей курицей между раундами.

На сайте о KFConsole сказано, что отделение для курицы не позволяет мясу остыть, но другие подробности об этой опции не раскрываются. Некоторые издания предположили, что это фритюрница, однако неясно, действительно ли это так.

KFC Gaming разработала игровую консоль вместе с тайваньской компанией Cooler Master, выпускающей компьютерные комплектующие. Приставка получила топовый процессор Intel Nuc 9 Extreme Compute Element, заменяемую видеокарту от Asus (какая именно модель установлена, не уточняется) и два SSD на один терабайт от Seagate. Консоль способна выдавать картинку в 4K с частотой до 240 кадров в секунду. Цена и дата выхода устройства пока не объявлены.

Как отмечает TechRadar, характеристики устройства позволяют играть с помощью KFC Gaming в Cyberpunk 2077 (со всеми ее багами), а также в симулятор свиданий с от KFC Gaming.