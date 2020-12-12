CD Projekt Red

10 декабря вышла самая ожидаемая игра 2020 года — Cyberpunk 2077 от создателей «Ведьмака», польской студии CD Projekt Red. Казалось, что это последний шанс хоть немного спасти репутацию 2020-го, но все снова пошло не так.

Игра вышла «сырой». Кажется, разработчики будут долго исправлять ее с помощью патчей и обновлений (так уже было с «Ведьмаком»). Лучше других вышла версия для ПК, но и там много багов — у некоторых игроков Cyberpunk просто не запускается.

Хуже всего ситуация обстоит на базовых (и, соответственно, самых слабых) моделях PS4 и Xbox One. На их более мощных вервиях, PS4 Pro и Xbox One X, уже можно играть. Правда, от багов и внезапных проседаний частоты кадров это не спасает.

Больше всего повезло владельцам новых консолей — PS5 и Xbox Series S|X. На них тоже встречаются мелкие баги и вылеты, но в целом игра работает стабильнее. Правда, игрокам пока не доступна некстген-версия Cyberpunk — патч с улучшением графики выйдет (будем надеяться) только в 2021 году. Хотя бы в 2021 году! То есть сейчас владельцы PS5 и новых Xbox играют в режиме обратной совместимости, то есть в версию Cyberpunk для приставок прошлого поколения. Реалистичное рассеивание лучей при этом прямо сейчас работает только на компьютерах.

Заметнее всего ошибки в графике и анимации. Машины здесь проезжают сквозь здания, а люди проваливаются под асфальт, лишаются одежды и телепортируются. Иногда одежда остается на месте, но из нее вываливаются гениталии (в игре можно настраивать их вид).

Киану Ривз в игре курит летающую сигарету (другие персонажи вообще иногда курят собственные пальцы), и повсюду растут крошечные деревья. Игровые СМИ и блогеры уже выпустили десятки популярных видео с подборкой забавных багов. Некоторые из них нашли ошибок на целый час такого контента.

Cyberpunk 2077 Bugs & Glitches Compilation PC Gamer

Cyberpunk 2077 painful launch Michael Does Life

Есть и более серьезные проблемы. В игре есть сцена (ее нельзя пропустить, а перед началом нет предупреждений) с резкими вспышками света. Кроме того, на улицах Найт-Сити (город, в котором происходит действие игры) много неоновых огней. Из-за этого во время игры у обозревательницы Game Informer случился эпилептический припадок. Студия CD Projekt Red уже пообещала как можно скорее добавить предупреждение о наличии резких вспышек света перед началом игры.

Компания уже начала выпускать патчи, но основные ошибки еще не исправлены. Пока мы можем только присоединиться к этому призыву (сам Навальный, правда, сказал, что пока не может поиграть в Cyberpunk):

Но если вам повезло и игра сильно не глючит, то временами Cyberpunk 2077 выглядит потрясно. Просто посмотрите на эту красоту.

А вот тут наш большой обзор игры

Cyberpunk 2077 существует! И она уже вышла! «Медуза» провела 20 незабываемых часов в самой долгожданной игре года — и без спойлеров рассказывает, что в ней супер (это не Киану Ривз!)

А вот тут наш большой обзор игры

Cyberpunk 2077 существует! И она уже вышла! «Медуза» провела 20 незабываемых часов в самой долгожданной игре года — и без спойлеров рассказывает, что в ней супер (это не Киану Ривз!)