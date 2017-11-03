шапито
KFC выпустил бомбочку для ванны. С ароматом куриных крыльев 😰
Сеть ресторанов быстрого питания KFC выпустила бомбочки для ванны с ароматом жареной курицы.
🎊激レアグッズ完成🎉— ケンタッキーフライドチキン (@KFC_jp) October 30, 2017
11月１日（水）から始まる #秘伝のコンビパック 発売記念キャンペーンの🎁が完成しました😃
なんと、今回は #ヴィレッジヴァンガード さんとコラボレーション❤
チキン型のこれ🍗いったいなーんだ❓#分かった人はRT #KFC pic.twitter.com/pmmBH4q2t9
Бомбочки будут доступны в Японии с 1 по 15 ноября; чтобы получить средство, нужно сделать ретвит. Каждый день ресторан будет дарить 100 бомбочек. Акция проводится совместно с токийским книжным магазином Village Vanguard. 15 ноября KFC объявит победителя, который получит секретный подарок от ресторана и книжного магазина.
Ранее KFC выпустил солнцезащитный крем и лак для ногтей (также с ароматом курицы).