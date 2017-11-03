KFC выпустил бомбочку для ванны. С ароматом куриных крыльев 😰

Сеть ресторанов быстрого питания KFC выпустила с ароматом жареной курицы.

Бомбочки будут доступны в Японии с 1 по 15 ноября; чтобы получить средство, нужно сделать ретвит. Каждый день ресторан будет дарить 100 бомбочек. Акция проводится совместно с токийским книжным магазином Village Vanguard. 15 ноября KFC объявит победителя, который получит секретный подарок от ресторана и книжного магазина.

Ранее KFC выпустил солнцезащитный крем и лак для ногтей (также с ароматом курицы).