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KFC выпустил бомбочку для ванны. С ароматом куриных крыльев 😰

Meduza
08:43, 3 ноября 2017

Сеть ресторанов быстрого питания KFC выпустила бомбочки для ванны с ароматом жареной курицы.

Бомбочки будут доступны в Японии с 1 по 15 ноября; чтобы получить средство, нужно сделать ретвит. Каждый день ресторан будет дарить 100 бомбочек. Акция проводится совместно с токийским книжным магазином Village Vanguard. 15 ноября KFC объявит победителя, который получит секретный подарок от ресторана и книжного магазина.

Ранее KFC выпустил солнцезащитный крем и лак для ногтей (также с ароматом курицы).

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