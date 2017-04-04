Американец сделал модель самолета из ведерок KFC

Американец Питер Шрипол собрал модель самолета, использовав вместо крыльев картонные ведра из KFC. И самолет полетел!

RC KFC bucket aeroplane (magnus effect) PeterSripol

Сначала Шрипол сконструировал корпус самолета: молодой человек вырезал детали из пенопласта и склеил их между собой. Затем он прикрепил два ведра, предварительно заделав у них верхнюю часть. Шрипол руководствовался эффектом Магнуса — физическим явлением, из-за которого движущиеся вращающиеся объекты начинает «уводить» в сторону (в данном случае — вверх).

Самолет взлетел не с первой попытки — Шриполу пришлось несколько раз переделывать конструкцию и менять расположение ведер.