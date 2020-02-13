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KFC и Crocs выпустят обувь с жареной курочкой. Она еще и пахнет
Источник: Business Insider
На неделе моды в Нью-Йорке KFC и Crocs представили сабо, стилизованные под ведро с курицей. Во-первых, сверху обувь покрыта куриным принтом. Во-вторых, будто этого мало, сабо венчают декоративные куриные ножки с ароматизатором (идентичным натуральному!).
Производители предупредили, что обувь не стоит пробовать на вкус. Будто бы кому-то захотелось!
Сабо KFC и Crocs поступит в продажу весной. Одна пара обойдется в 60 долларов.