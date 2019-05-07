«Съесть кляр очень хотелось, я немножко съедал». Оказалось, некоторые чистят наггетсы (сырки — тоже!)
Пользователь фейсбука Самир Джафри опубликовал фотографию очищенных наггетсов и поинтересовался — делает ли так кто-нибудь кроме него? Оказалось, он такой не один! Впрочем, нашлись и те, кто посчитал очистку наггетсов кощунством. За пару дней пост Джафри набрал более восьми тысяч комментариев и девятнадцати тысяч репостов.
Снимок появился и в русскоязычном сегменте твиттера. Реакцию многих пользователей можно описать как ужас:
Все объясняется довольно просто: без кляра наггетсы получаются менее калорийными. Но есть и другие причины — например, медицинские противопоказания.
Или забота о кошке.
Один из сотрудников «Медузы», пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что ему также приходилось чистить наггетсы из-за медицинских противопоказаний: «Съесть кляр очень хотелось, я немножко съедал. Чистить очень неудобно. Вкус нейтральный, как куриное филе без добавок. С майонезом не пробовал, его тоже пришлось исключить».
Оказалось, чистить можно не только наггетсы. Допустим, с куриной кожей все понятно.
Но ведь есть и более экзотичные варианты! (Мы надеемся, что это шутка.)
Да-да. Сырки тоже чистят.