«Неуважение к курицам, вегетарианцам и детям»: реклама KFC возмутила британцев сильнее, чем любая другая

Британское управление по стандартам рекламы опубликовало список рекламных роликов, которые больше всего возмутили британцев в 2017 году.

Первое место в списке заняла реклама ресторана быстрого питания KFC. В видео The Whole Chicken куры танцуют под песню рэпера DMX. Как заявили в управлении, на ролик пожаловались 755 жителей Великобритании. По мнению зрителей, реклама демонстрирует неуважение к курицам и вызывает беспокойство у вегетарианцев, веганов и детей.

The Whole Chicken KFC UK and Ireland

Также британцев возмутила реклама сервиса Moneysupermarket — зрители сочли ролик гомофобным; на третьем месте оказалась реклама косметического бренда Dove, в которой поднималась тема грудного вскармливания.