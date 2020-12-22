Двое канадцев сыграли в шахматы, плавая в ледяном озере. Все в восторге! 💪

Канадцы Рон Батуигас и Ник Макнот сыграли партию в шахматы, плавая в ледяном озере. И это при температуре минус 20 по Цельсию. Игроки разделись до плавок и остались только в шерстяных шапках.

В качестве подставки для шахматной доски канадцы использовали льдину — она оказалась достаточно толстой, чтобы выдержать вес доски и фигур. Матч длился пять минут.

Судя по комментариям в инстаграме, победил Макнот. Канадцы чувствуют себя прекрасно и планируют как-нибудь повторить.

Reuters