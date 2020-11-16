Каждую ночь житель Канады Джеймс Блэквуд из провинции Новая Шотландия кормит енотов, живущих в местных лесах, после чего выкладывает видео об этом на ютьюб-канале Raccoon Whisperer («Заклинатель енотов»). Недавно Блэквуд опубликовал видео, которое в отличие от других роликов посмотрели миллионы пользователей. В этой записи он кормит енотов сосисками, после чего приносит другое угощение — печенье, а затем — собачий корм. Вы только посмотрите, как еноты реагируют на угощения!

James Blackwood — Raccoon Whisperer

Джеймс Блэквуд начал ухаживать за енотами вместе со своей женой больше 25 лет назад. Это был проект его жены, но в 2003 году она умерла от рака. Перед смертью она попросила, чтобы муж продолжил заботиться о енотах, пишет Bored Panda, и Блэквуд выполнил ее просьбу.

Сосиски — не единственное угощение енотов. Еще есть, например, взбитые сливки…

James Blackwood — Raccoon Whisperer

… или бутерброды с арахисовым маслом

James Blackwood — Raccoon Whisperer