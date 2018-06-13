В США енот забрался по стене на крышу небоскреба. За ним следил весь мир

В городе Сент-Пол, штат Миннесота, енот забрался по отвесной стене на крышу небоскреба UBS.

Животное сначала пряталось в нише на стене соседнего здания. Пожарные попытались снять его оттуда, но испуганный енот убежал, а потом решил забраться на небоскреб UBS.

Путь наверх занял у енота почти 20 часов (с остановками на отдых).

Oh nothing just a raccoon hanging out on the 22nd floor of UBS Plaza downtown. pic.twitter.com/XaXE9XExxD — Tad Vezner (@SPnoir) June 12, 2018

Пока енот забирался по отвесной стене на крышу, у него появился собственный аккаунт и хэштег #mprraccoon в твитере. Очевидцы публиковали фотографии енота на стене, а местные телеканалы организовали онлайн-трансляцию его восхождения.

Енот-победитель — сутки взбирался на небоскреб и долез! Опубликовано Шапито 13 июня 2018 г.

Когда енот все-таки добрался до крыши, наверху его ждали спасатели с кормом для кошек.