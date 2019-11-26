Пугливый енот навещает жителей Воркуты. Те кормят гостя хлебом и называют его «мой хороший»

В гости к жителям многоквартирного дома в Воркуте ходит енот. Он попадает в квартиры через вентиляцию. Жители поят и подкармливают пугливое животное, которое поначалу приняли за голубя. Как видно по ролику, гостя встречают радушными приветствиями: «Ты мой хороший! Вот так вот ты вылез. Ну давай, иди сюда!» Енот при этом недоверчиво поглядывает на хозяев квартиры из вентиляционной шахты. В конце ролика животное принимает в дар кусочек хлеба и скрывается с места.

БНК

Видео с енотом опубликовала жительница Ухты Елена Логинова. Ее сестра из Воркуты сняла животное на телефон. По словам Логиновой, енот уже неделю приходит в гости к ее родственнице и ее соседям. Сейчас они думают, как помочь животному.