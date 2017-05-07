шапито
В аэропорту Торонто пассажиров встретил енот
В международный аэропорт Торонто пробрался енот. Его заметили пассажиры, забирающие свой багаж — зверек сидел на потолке над багажной лентой.
At Toronto Pearson Airport, we spotted this little fellow checking to see who had come off the flight from Edmonton. pic.twitter.com/m2nSdrxwXt— Cameron Graham (@camerongraham) May 6, 2017
Спустя несколько часов енота заметили в другой части аэропорта. Он так же выглядывал из-под потолочных плит.
a baby raccoon just casually hanging in the ceiling at Pearson airport welcoming passengers!! 😭 @CP24 @CityNews @CBC @ajplus pic.twitter.com/cOZ5TictV1— LA (@luulayy) May 6, 2017
Пассажиры сочли это лучшим приветствием, которое можно получить по прибытии в Канаду. Обнаружили ли сотрудники аэропорта незваного гостя, неизвестно.