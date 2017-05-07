шапито

В аэропорту Торонто пассажиров встретил енот

Meduza
12:38, 7 мая 2017

В международный аэропорт Торонто пробрался енот. Его заметили пассажиры, забирающие свой багаж — зверек сидел на потолке над багажной лентой.

Спустя несколько часов енота заметили в другой части аэропорта. Он так же выглядывал из-под потолочных плит.

Пассажиры сочли это лучшим приветствием, которое можно получить по прибытии в Канаду. Обнаружили ли сотрудники аэропорта незваного гостя, неизвестно.

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