У жительницы Ванкувера Мары Сориано украли плюшевого мишку в очках. Внутрь игрушки был вшит специальный голосовой модуль — с его помощью девушка могла в любой момент послушать голос своей умершей матери, по которой так сильно скучала. Медвежонка в буквальном смысле искали всем Ванкувером. И, к счастью, нашли!

Мишка появился у Сориано в 2019 году, после того, как ее мать умерла от рака. На вшитой в медвежонка записи мать говорит, как гордится дочерью. Есть там и признания в любви на филиппинском (Сориано родом с Филиппин). Это стало последней записью ее матери — поэтому Сориано так дорожит игрушкой.

Однако 24 июля медвежонка украли. Дело было так: Сориано вместе с женихом переезжала в другую квартиру. Они вместе вытаскивали вещи из грузовика. На девушке был рюкзак с паспортом, айпадом, Nintendo Switch и тем самым мишкой. Внезапно девушке позвонил друг, который должен был помочь с переездом — он сообщил, что его сбила машина. Сориано оставила рюкзак и тут же бросилась на помощь. При этом в суматохе она забыла предупредить своего жениха о том, что за вещами нужно последить. Тогда-то рюкзак и украли.

Сориано совсем не переживала из-за планшета и игровой приставки. Главным для нее было найти мишку с голосом мамы. Девушка обратилась в полицию, написала посты в соцсетях и развесила объявления.

Об этой истории узнали знаменитости — в том числе Райан Рейнольдс. 26 июля Рейнольдс назначил вознаграждение в пять тысяч долларов за возвращение мишки. И пообещал не задавать вернувшим лишних вопросов. Благодаря Рейнольдсу история получила еще большую огласку.

Все было не зря! Спустя три дня медвежонок все-таки вернулся к Сориано. Только посмотрите, как она счастлива.

По словам девушки, мишку ей вернули два человека. Их имена она не уточнила. В свою очередь они забрали игрушку у вора, укравшего рюкзак. Медвежонок цел и невредим, голосовой модуль — на месте, пропали только очки.

«Спасибо тем, кто обыскал все вдоль и поперек. Человеку, который взял мишку — спасибо, что сохранил его в целости. Ванкувер крутой», — написал в твиттере Рейнольдс.

Есть и другая история о Канаде и мишке Канадцы разгадывают тайну нарисованного на снегу медведя. Как ему сделали пупок? Как?!

Максим Иванов