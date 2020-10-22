Канадка с похмелья заказала бургер без всего. Ей привезли два пакетика кетчупа

Канадка Кейт Пул решила побороть похмелье с помощью бургера из «Макдоналдса». По словам мужа, Пул — из тех людей, кто вечно убирает из бургеров классические ингредиенты вроде огурцов или лука. Так она поступила и в этот раз, но, кажется, слегка перестаралась. Пул заказала гамбургер без булочки, горчицы, лука, огурцов и котлеты. Бургер ей в итоге доставили. Но все, что от него осталось — это кетчуп… И так как его не на что было намазывать, в коробку просто положили два пакетика кетчупа. И все. При этом Пул заплатила за эти пакетики как за полноценный бургер.













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