Канадцы переименовали город, названный в честь асбеста. Наш свердловский Асбест пока держится 💪

У российского города Асбест в Свердловской области стало на одного конкурента меньше!

Жители канадского городка Асбесто в провинции Квебек (а их целых семь тысяч) проголосовали за переименование в более благозвучный Валь-де-Сурс (Val-des-Sources).

Асбесто основали на месте асбестовой шахты, закрытой в 2011 году. Но городской совет посчитал, что такое название мешает привлекать зарубежные инвестиции. Поэтому в Асбесто устроили голосование за лучшее название. Жителям больше всего понравилось Валь-де-Сурс. Всем недовольным остается только переехать в свердловский Асбест и стать одним из 63 тысяч асбестовцев.

Валь-де-Сурс до конца года так и останется Асбесто — таблички с названиями на домах и улицах поменяют только к Рождеству.

К слову, российский Асбест не всегда был Асбестом. Сначала он был Куделькой.

Фото в анонсе: SevenMaps / Shutterstock.com