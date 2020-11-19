Канадцы установили щиты с призывами не облизывать машины. А то местным лосям только дай повод пройтись по ним языком

У канадцев проблемы: местным лосям слишком нравится лизать автомобили. Для них это как лакомство. Ничего хорошего тут нет, ни для людей, ни для животных. Но лоси просто не в силах устоять — лижут и лижут! А некоторые водители даже не пытаются их остановить, потому что зрелище это в целом достаточно завораживающее.

C.J Himself

Канадским властям пришлось установить электронные щиты вдоль дорог с призывами остановить облизывание машин. Там так и говорится: «Не позволяйте лосям облизывать вашу машину».

Зачем лоси вообще лижут автомобили? Все дело в технической соли, которой посыпают дороги. Видимо, на машинах этой соли много, а на дорогах она раскатана в небольшом количестве, особо и не полижешь.

Чтобы прекратить облизывания, власти предлагают жать на гудок и надеяться, что животное испугается и убежит. А вот толкать лосей не рекомендуют — как и выходить из машины.