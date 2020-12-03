Пришельцы (или кто там!) продолжают тянуть время 😔 В Калифорнии нашли новый обелиск, но нам по-прежнему неизвестно, что это вообще такое. Давайте уже скорее концовку

Кажется, в мировой повестке прямо сейчас ровно две темы — коронавирус и загадочные обелиски, которые находят по всему миру. То в пустыне штата Юта, то в Румынии. Правда, обелиск, найденный в Юте, уже успели снести и куда-то увезти. Но ничего: 3 декабря на вершине горы Пайн в Калифорнии обнаружили еще один монумент, тоже три метра в высоту.

Внешне обелиск отличается от предыдущих — углы монолита сварены по углам при помощи специальных заклепок. Судя по всему, эти заклепки прикрепляют боковые панели к находящейся внутри стальной раме. Власти пока не сообщали, что планируют делать с обелиском. Монумент не прикреплен к земле и, в теории, может упасть и поранить людей, которые выходят на пробежки.

Как и в случае с другими обелисками, неизвестно, кто и зачем установил этот монумент. Одни предполагают, что калифорнийский обелиск установили подражатели, другие утверждают, что это какая-то рекламная кампания (но чья?). Пользователи реддита, внимательно исследующие каждый новый обелиск, считают, что это не последний найденный монумент и надеются, что разгадка уже близка.