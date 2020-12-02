Про обелиск в Юте по-прежнему ничего непонятно. Но теперь мы хотя бы знаем, что его утащили не инопланетяне (есть видео)

В мире происходит что-то странное: сперва в пустыне штата Юта появился трехметровый металлический обелиск, похожий на тот, что был в фильме Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея». Чуть позже объект таинственным образом исчез. Власти при этом не раскрывали его местоположение. Тут же нашелся еще один обелиск — уже в Румынии. При этом в немецкой Баварии с вершины горы Грюнтен пропала статуя в форме пениса, тоже своего рода обелиск. Никто не знает, куда делся немецкий монумент. Непонятно, связаны эти события или нет, но, по крайней мере, теперь мы знаем, что монолит из пустыни в Юте утащили люди, а не инопланетяне.

Местоположение монумента вычислили пользователи реддит. Фотограф Росс Бернардс вместе со своим другом отправился по опубликованным координатам, чтобы поснимать обелиск с дрона. Вскоре они увидели группу из четырех человек в перчатках, но без масок. Они повалили обелиск, который оказался полым внутри, назвали его «мусором», погрузили на тачку и увезли. На все про все ушло 10-15 минут. Бернардс и его приятель не стали вмешиваться, так как переживали, что люди, забравшие монолит, могут повредить их дорогое оборудование для съемки. Другу Бернардса удалось снять похитителей на камеру, но на получившихся снимках нельзя разглядеть их лица.

Ответственность за похищение обелиска взял на себя спортсмен из Юты Энди Льюис. Он опубликовал ролик длиной в полминуты, на котором видно, что монолит везут на тачке. Качество ролика также оставляет желать лучшего — обелиск освещен только налобным фонарем. В подписи к видео говорится, что пустыня — не место для подобных инсталляций, в первую очередь потому, что обелиск привлечет желающих посмотреть на монумент, а местная земля «к этому не готова».

Если более-менее понятно, кто забрал обелиск в Юте, то кто его установил — до сих пор остается загадкой. Льюис и его соучастники, судя по всему, к этому не причастны.

Максим Иванов