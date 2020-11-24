В пустыне Юты нашли таинственный металлический обелиск. Почти такой же, как в «Космической одиссее» Стэнли Кубрика

Utah Department of Public Safety

В пустыне штата Юта обнаружили металлический монолит около трех метров в высоту — очень похожий на тот, что был в «Космической одиссее 2001 года» Стэнли Кубрика.

Utah Department of Public Safety

Utah Department of Public Safety

Монолит заметили с вертолета сотрудники департамента общественной безопасности. Они предположили, что обелиск могли изготовить какие-нибудь художники или просто фанаты «Космической одиссеи». Все-таки монолит не выглядит так, будто его сбросили с высоты, его явно устанавливали в землю. В департаменте отметили, что размещение таких объектов без разрешения властей незаконно — и этим правилам должны следовать даже пришельцы.

Видео с монолитом

Как отмечает TJournal, местонахождение обелиска не разглашается, но пользователи Reddit уже пытаются вычислить его координаты по фотографиям.

Монолит из фильма «Космическая одиссея 2001 года» urffue