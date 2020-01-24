Древнеегипетская мумия жреца заговорила. 🗣️ Послушайте ее прямо сейчас

Leeds Museums & Galleries / SWNS / Scanpix / LETA

Как звучал голос древнеегипетского жреца, который жил более трех тысяч лет назад? А вот так!

Guardian News

Услышать жреца Несьямуна, жившего при фараоне Рамсесе XI, стало возможно благодаря ученым из Лондонского и Йоркского университетов. Как они этого добились: для начала мумии сделали компьютерную томографию. Так исследователи получили сканы головы и шеи Несьямуна, по которым создали 3D-модель его речевого тракта.

Далее эту модель распечатали на 3D-принтере. Модель получилась не идеальной из-за повреждений языка и мягкого неба. Предполагается, что они вызваны аллергической реакцией на укус насекомого. Недостающие части пришлось моделировать самим на компьютере. Но в целом того, что осталось, хватило, чтобы довольно точно воссоздать речевой тракт.

К распечатанному речевому тракту, по форме напоминавшему полую трубку, подключили модель рта и динамик. Так Несьямун и заговорил. Произнес он нечто среднее между английскими словами «bad» и «bed».

Несьямун — не первая заговорившая мумия. В 2016 году исследователям удалось воссоздать голос «Ледяного человека», жившего в Альпах более пяти тысяч лет назад. Тогда использовалась менее точная методика воспроизведения голоса.

Rossella Lorenzi