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В Швейцарии выяснили имя мумии XVIII века. Она оказалась пра-пра-пра-пра-пра-пра-прабабушкой Бориса Джонсона!

BBC News
12:20, 25 января 2018
Надежный источник

Швейцарские ученые узнали имя женщины, чье мумифицированное тело было найдено во время реконструкции церкви Барфюссер в городе Базель. Они также проследили генеалогию умершей и обнаружили, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон — ее далекий потомок, пишет BBC News.

Мумия была обнаружена в 1975 году, но ученым удалось узнать имя умершей женщины только недавно — с помощью ДНК-тестирования. Ее звали Анна Катарина Бишофф. Она умерла в Базеле в 1787-м. Причиной смерти стало отравление ртутью — до XIX века с помощью этого токсичного вещества лечили сифилис (ученые предполагают, что Бишофф заразилась им, ухаживая за пациентами с этой болезнью). Именно ртуть и сохранила останки женщины.

«Мумифицированная женщина из Базеля… пра-пра-пра-пра-пра-пра-прабабушка министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона». Тьфу на BBC, считайте: не «пра-пра-пра… и так далее», а ОДНА из 256 пра-пра-пра-пра-пра-пра-прабабушек.

Анна Катарина Бишофф была замужем за священником, у нее было семеро детей. Ученые проследили генеалогию женщины и обнаружили, что одним из ее потомков является министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон — он пра-пра-пра-пра-пра-пра-правнук Анны Катарины Бишофф. Сам Джонсон пока не прокомментировал эту новость.

Фото в анонсе: Kirsty Wigglesworth / AP / Scanpix / LETA

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Фото в анонсе: Kirsty Wigglesworth / AP / Scanpix / LETA

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