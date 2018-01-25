В Швейцарии выяснили имя мумии XVIII века. Она оказалась пра-пра-пра-пра-пра-пра-прабабушкой Бориса Джонсона!

Швейцарские ученые узнали имя женщины, чье мумифицированное тело было найдено во время реконструкции церкви Барфюссер в городе Базель. Они также проследили генеалогию умершей и обнаружили, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон — ее далекий потомок, пишет BBC News.

Мумия была обнаружена в 1975 году, но ученым удалось узнать имя умершей женщины только недавно — с помощью ДНК-тестирования. Ее звали Анна Катарина Бишофф. Она умерла в Базеле в 1787-м. Причиной смерти стало отравление ртутью — до XIX века с помощью этого токсичного вещества лечили сифилис (ученые предполагают, что Бишофф заразилась им, ухаживая за пациентами с этой болезнью). Именно ртуть и сохранила останки женщины.

"mummified Basel woman … the great-great-great-great-great-great-great grandmother of UK Foreign Secretary Boris Johnson." Tush BBC, do the maths: Not THE "great great great…etc." but just ONE of 256 g-g-g-g-g-g-grandmothers. https://t.co/yP7RXCo31v — Stephen Fry (@stephenfry) January 25, 2018

Анна Катарина Бишофф была замужем за священником, у нее было семеро детей. Ученые проследили генеалогию женщины и обнаружили, что одним из ее потомков является министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон — он пра-пра-пра-пра-пра-пра-правнук Анны Катарины Бишофф. Сам Джонсон пока не прокомментировал эту новость.