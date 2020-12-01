На севере Румынии появился трехгранный металлический обелиск, внешне напоминающий монолит из «Космической одиссеи 2001 года» Стэнли Кубрика. И он очень похож на обелиск, который недавно обнаружили в пустыне американского штата Юта, но затем он пропал.

Новый обелиск с затейливым рисунком на гранях обнаружили 26 ноября на холме Батка Доамней в районе города Пьятра-Нямц. Как сообщает Daily Mail, обелиск появился в нескольких метрах от археологической достопримечательности — Петродавско-Дакийской крепости, построенной между 82 годом до нашей эры и 106 годом нашей эры. Монумент достигает в высоту четырех метров.

Слева — монолит из США, справа — из Румынии

Кому принадлежит новый обелиск, непонятно: он расположен на частной собственности в месте археологических раскопок. Власти Румынии не знают, кто отвечает за установку монолита. Чиновники начали изучать загадочное сооружение.

Stiri Piatra Neamt

Похожий обелиск из нержавеющей стали заметили 18 ноября в Юте, но, судя по спутниковым снимкам, он там находился как минимум с 2016 года. Предполагается, что монолит установили художники (например, минималист Джон Маккракен, живший неподалеку) или фанаты «Космической одиссеи».

Монумент в Юте привлек внимание сотен посетителей, которые определили его координаты. Но спустя несколько дней, 29 ноября, «неизвестная сторона», как выразились американские чиновники, убрала монолит. После его исчезновения полиция отказалась от расследования, кто забрал обелиск, который изначально установили незаконно. Местный шериф объяснил, что у полиции нет на это времени и сил.