Помните загадочный трехметровый обелиск, найденный в американской пустыне? Так вот, теперь он так же загадочно исчез

Utah Department of Public Safety

Неделю назад немало шума наделала история о том, что в пустыне американского штата Юта обнаружили массивный металлический столб около трех метров в высоту. Блестящий обелиск, будто вросший в красную скалистую почву, заметили с вертолета сотрудники Департамента общественной безопасности штата. Чиновники предположили, что монолит могли изготовить художники в рамках какого-нибудь арт-проекта или просто фанаты «Космической одиссеи» — обелиск очень напоминал тот, который фигурировал в фильме.

«Кто-то потратил время на то, чтобы использовать какой-то бетонорежущий инструмент или что-то вроде того, чтобы действительно очень хорошо вкопать его», — предположил в беседе с газетой The New York Times пресс-секретарь департамента Ник Стрит.

Местонахождение загадочного объекта власти раскрывать отказались, но энтузиасты достаточно быстро нашли на спутниковых снимках подходящий каньон — с обьектом, отбрасывающим аномально правильную тень. А затем действительно отыскали сам объект.

И вот теперь трехгранный металлический столб был так же загадочно демонтирован «неизвестной стороной», объявило 29 ноября Бюро по управлению земельными ресурсами штата Юта. Чиновники подчеркнули, что не трогали монумент, поскольку он считается частной собственностью (по этой же причине его пропажей, вероятно, займется местное управление шерифа).

Спенсер Оуэн, житель Солт Лейк Сити, приехавший посмотреть на обелиск, обнаружил, что тот не пропал бесследно: в углублении остался его треугольный фрагмент.

В Департаменте общественной безопасности Юты не стали исключать версию произошедшего, о которой все подумали. «Мы можем только предполагать», насколько в этой истории замешаны инопланетяне, заключил представитель департамента, комментируя новость об исчезновении обелиска.