В Юте пропал таинственный обелиск, позже в Румынии появился еще один. Теперь в Германии исчезла гигантская статуя в виде пениса. Что вообще происходит?!

Последние четыре года гору Грюнтен в немецкой Баварии украшала 200-килограммовая статуя в форме пениса. Туристы специально поднимались в гору, чтобы фотографироваться рядом с этой достопримечательностью и заодно полюбоваться на вид, открывающийся с вершины. Даже в картах Google монумент отмечен как памятник культуры. Вот только теперь от гигантской статуи остался один пенек. Она просто исчезла.

Мэр близлежащей общины Реттенберг назвал кражу статуи «позором», а полиция уже начала расследование инцидента. Правда, непонятно, можно ли считать это уголовным преступлением. Дело в том, что местные жители понятия не имеют, кто высек и установил на вершине горы Грюнтен тяжелую статую. С учетом ее веса в 200 килограммов и высоты Грюнтен (1738 метров) для подъема на гору понадобилось бы специальное оборудование, но никто ничего не видел. А если и видел, то молчит.

Некоторые предполагают, что статуя — это подарок на чей-то день рождения. Имениннику подарок не понравился, поэтому авторы решили сделать из нее достопримечательность. Но раз у статуи нет владельца, то неясно, кто в этом загадочном деле может считаться пострадавшей стороной.