Apple изменила эмодзи с человечком в маске. Раньше он скрывал боль. А теперь улыбается!

Apple поменяла эмодзи с надетой защитной маской в обновлении iOS 14.2. Если раньше он был угрюмым и выглядел больным, то теперь под маской скрывается довольная улыбка.

Онлайн-энциклопедия эмодзи Emojipedia провела небольшое расследование и выяснила, что новый эмодзи — это старый эмодзи с улыбающимся человечком, просто на него надели маску.

Судя по всему, компания пытается приободрить пользователей во время пандемии коронавируса. Проблема лишь в том, что на устройствах со старыми версиями iOS человечек в маске будет по-прежнему отображаться как грустный и замученный, даже если отправить его с актуальной iOS 14.2. Это же касается и других платформ.

Зато Samsung переделала эмодзи в маске еще в марте, после чего их человечек тоже стал улыбаться.

А вообще Apple постоянно переделывает эмодзи. Так, к примеру, в 2018 году компания добавила сливочный сыр в изображение бейгла — первую версию нарисованного бублика раскритиковали за неаппетитный вид.