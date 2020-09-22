Emojipedia

Консорциум Unicode представил набор из 217 эмодзи, которые войдут в стандарт Unicode 13.1. Новых эмодзи всего семь. Зато некоторые из них идеально отражают то, как проходит 2020 год.

Спиралевидный взгляд

Выдох

Голова в облаках

Сердце в огне

Перевязанное сердце

Персона с бородой и женщина с бородой

Emojipedia

Остальные 210 эмодзи в Unicode 13.1 — это различные вариации уже существующих эмотиконов. К примеру, у некоторых эмодзи-человечков изменили цвет кожи.

Emojipedia

Эмодзи из Unicode 13.1 должны появиться на устройствах в ближайшие месяцы, хотя The Verge предполагает, что это случится не раньше следующего года. Ранее консорциум сообщал, что из-за пандемии коронавируса новых эмодзи не будет вплоть до 2022 года.