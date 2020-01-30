Мы изучили 117 новых эмодзи 🔎 Там есть матрешка, таракан и гендерно-нейтральный Санта-Клаус. Но где капибары и квокки?!

Консорциум Unicode представил 117 , которые войдут в стандарт Unicode 13.0. Сами эмодзи станут доступны позже в этом году. Мы внимательно изучили список — и вот какие эмодзи показались нам особенно любопытными.

Ролик с демонстрацией всех новых эмодзи Emojipedia

Улыбка сквозь слезы совершенно точно окажется в трендах соцсетей. Этот эмодзи отлично отражает состояние к утру понедельника или концу рабочей недели.

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А вот это — эмодзи маскировки. Накладные усы, брови, очки, — весь набор неумелого шпиона. Нравится!

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Лучше может быть только эмодзи ниндзя (попробуйте произнести это вслух) и гендерно-нейтральный Санта-Клаус.

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Ну а вот этот эмодзи? Просто bellissimo!

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Учитывая повестку, эмодзи с объятиями должен был появиться еще много лет назад, а не в 2020-м. Но лучше поздно, чем никогда.

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А еще приятных вам людей можно будет бомбардировать волшебными палочками и разноцветными пиньятами.

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Другие примечательные эмодзи

Матрешка

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Человек в фате

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Кормление ребенка

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Символ и флаг трансгендеров

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Наконец-то в список эмодзи добавили черную кошку, бобра, мамонта, бизона, додо и полярного медведя. Кроме того, в Unicode 13.0 появятся еще и мухи с червями и тараканами. Ура?..

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Честно говоря, мы слегка возмущены списком обновлений. 31 декабря 2019 года «Медуза» опубликовала список требований к Unicode — с перечислением животных, которым срочно необходимо нарисовать собственный эмодзи. В этот список вошли тюлень, муравьед, дикдик, капибара, квокка и другие (не менее роскошные!) кандидаты. Однако в Unicode 13.0 появится только тюлень. Мда. Unicode, наши требования остаются в силе!

Обновление. Наш читатель пожаловался, что в списке до сих пор нет эмодзи с семьей, в которой больше двух детей. Сейчас собрать такую семью можно разве что вручную, из разных штучных эмодзи. Говорит, нужно обязательно добавить эмодзи большой семьи — вместе с «потрясающими животными». Поддерживаем!