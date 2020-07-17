Финляндия первой в мире выпустила национальные эмодзи. В набор входит «выпить дома», «самая долгая ночь» и «ощущение, что кого-то встретишь»

У Финляндии немало поводов для гордости — от тысячи озер до гонщиков «Формулы 1». Теперь к ним добавился еще один. Финляндия стала первой в мире страной, которая выпустила набор национальных эмодзи.

Эмодзи понадобились для того, чтобы показать «некоторые труднообъяснимые финские эмоции, слова и обычаи», сообщает издание «Это Финляндия», которое выпускает Совет по продвижению Финляндии за рубежом.

В набор входят 56 изображений — от сауны, Муми-мамы и Nokia до таких действительно непростых понятий как «выпить дома», «самая долгая ночь» и «ощущение, что кого-то встретишь». Ну и, разумеется, не обошлось без Тома оф Финланд, «сису» и Маленького Рождества. Вот некоторые из самых выразительных эмодзи с оригинальными описаниями.

Сауна

Ощущение от сауны

«Сауна для финнов святое место. В стране насчитывается 3 миллиона саун на 5 миллионов населения. Финны ходят в сауну нагишом — часто всей семьей. Каждый финн имеет свои банные обычаи, но в них обязательно входит очищение и души, и тела. Это особое банное настроение».

Том оф Финланд

Финская гордость

«С тех пор как Том оф Финланд (художник Тоуко Лааксонен 1920–1991 гг.) впервые опубликовал свои гомоэротические рисунки в 1950-х, времена сильно изменились. Однако и теперь Том оф Финланд своим творчеством продолжает вносить значительный вклад в дело защиты прав человека, выступая за толерантность, взаимоуважение и свободу».

Lavatanssit

Ощущение, что кого-то встретишь

«Где-то, может быть, в захолустье, в деревне или у озера, люди встречаются, чтобы танцевать танго или другие, еще более мистичные танцы. Они принаряжаются и танцуют весь летний вечер, кружась в танцевальном павильоне под музыку оркестра, играющего старые и новые любимые мелодии».

Сайменская кольчатая нерпа

Что может быть милее?

«Новости! Несмотря на устойчивое заблуждение, белые медведи не ходят по улицам Хельсинки. Но у нас действительно водится один вид, находящийся под угрозой исчезновения: сайменская кольчатая нерпа. Во всем мире их насчитывается всего около 370. Их единственная популяция живет в Финляндии в озере Саймаа, по которому они получили свое название. Она относится к редким пресноводным видам тюленей. Для защиты детенышей сайменских нерп снег и лед являются жизненной необходимостью. Поэтому в теплые зимы волонтеры спасают их, строя искусственные норы».

Маленькое Рождество

Ощущение бесшабашной вечеринки

«Финское маленькое Рождество, „пиккуйоулут“ — грандиозное мероприятие. Это когда финны превращаются в разнузданных гуляк и вытворяют такое, о чем потом лучше не напоминать. Что было на „пиккуйоулут“, то навсегда останется там».

Металлист

Трясти хайром на рок-концерте

«В Финляндии хэви-металл — мейнстрим. На душу населения групп хэви-металла в Финляндии больше чем в какой-либо другой стране».

Надежда умирает последней

Ощущение надежды

«Финляндия печально известна отсутствием успеха на конкурсе песни „Евровидение“. Каждый раз мы ждем победы, но набираем ноль баллов. Чтобы отомстить, мы в 2006 году отправили на конкурс группу монстров — и выиграли».

Kokko

Ощущение огня

« — Kokoo koko kokko kokoon!

— Koko kokkoko?

— Koko kokko.

[- Построй костер на Иванову ночь!

— Весь костер на Иванову ночь?

— Да, весь костер на Иванову ночь.]»

Suomi mainittu

Ощущение от упоминания Финляндии за рубежом

«Финнам всегда интересно, когда кто-нибудь за границей упоминает Финляндию. Прибыв в Финляндию, приготовьтесь высказать свое мнение о Финляндии и финнах».

Sisu

Ощущение настойчивости

«Мы в Финляндии, согласно поговорке, можем „пройти хоть через серый камень“. Арктическая природа снабдила нас упорством — „сису“, как мы его называем. Это значит не отступать — даже наперекор разуму…»

Малыш в коробке

Ощущение, что о тебе заботятся

«Добавьте лишь малыша! Открывая коробку, вы открываете совершенно новую жизнь: жизнь родителя и новой семьи. Набор, полный любви и заботы, доступен для каждой будущей мамы Финляндии».

Женская сила

Ощущение, что женщины могут

«Финляндия первой страной в мире предоставила женщинам право участвовать в выборах и в качестве избирателей, и в качестве кандидатов. Финские женщины высокообразованные и активно трудятся. Местоимение hän значит и „он“, и „она“».

Kalsarikännit

Ощущение, когда вы собираетесь сидеть дома в одних подштанниках и напиваться без намерения пойти куда-нибудь

«Выпить. Дома. В нижнем белье. И для этого существует свое слово „калсарикяннит“, что означает „напиваться в исподнем“, т. е. в нижнем белье».

Kaamos

Долгая зимняя ночь

«Финские зимы длинные и темные. В Лапландии солнце в декабре-январе вообще не встает. На финском полярная ночь называется „каамос“».

Неубиваемый

«Неубиваемое» ощущение

«Финны выносливые, их нелегко сломить. В Финляндии создано множество надежных и прочных вещей, таких как мобильный телефон Нокиа 3310, известный тем, что он, ну, — неубиваемый».

Муми-мама

Бескорыстная любовь

«Муми-мама спокойная и сдержанная мать, которая не дает мелочам нервировать ее. Она заботится о том, что Муми-дом всегда безопасен и полон любви — как для ее семьи, так и для посетителей. В компании Муми-мамы никто не чувствует себя несчастным: она всегда готова помогать и утешать. С 1950-х годов, финские дети росли под любящим попечительством Муми-мамы, так как Муми-тролли писательницы Туве Янссон входят в жизнь финнов с очень раннего возраста в виде книг, комиксов, видео, игрушек, столовых приборов…»

Прилипли

Ощущение, когда понимаешь, что наступила зима

«Даже дети в Финляндии знают, что при морозе нельзя лизать металлические предметы. Но люди ведь лижут. И — прилипают!*

*Спросите у финнов, как освободить язык. Осторожно. Это может быть неприятно».

Автоматический ответ

Возвращение к основам

«В Финляндии популярна поговорка „оставить мозг на вешалке“. Именно так мы и поступаем в летнее время каждую пятницу после работы и в июле, когда вся Финляндия в отпуске. Если вы попробуете дозвониться до финна в июле, приготовьтесь услышать сообщение голосовой почты „Человек которому вы звоните, ушел на рыбалку“. Почти каждый десятый финн имеет дачу, ведь дач в Финляндии больше 500 000».

Счастье

Ощущение от победы над прекрасной страной-соседом Швецией — в чем угодно

«Финляндия и Швеция как сестры, сравнивающие себя и соперничающие друг с другом, рассказывающие анекдоты друг о друге, но и ценящие друг друга. Победа не настоящая, если одержана не над Швецией».